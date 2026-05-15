Proyecto de ley busca que la arepa sea patrimonio nacional

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca declarar la arepa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La iniciativa también propone reconocer a Ramiriquí, Boyacá, como su capital nacional.

La arepa entra al Congreso

La arepa, uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos, avanza ahora en el Congreso con una propuesta que busca darle reconocimiento legal como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y corresponde al Proyecto de Ley 412 de 2025 Cámara. La iniciativa fue presentada por la representante Ingrid Sogamoso, quien plantea que este alimento sea reconocido no solo por su valor cultural, sino también por su relación con la economía popular.

La propuesta establece que la arepa sea entendida como una manifestación cultural de importancia nacional, por sus conocimientos, técnicas, prácticas y formas de preparación en distintas regiones del país. El proyecto también busca resaltar su vínculo con el maíz, la cocina tradicional y los saberes transmitidos por generaciones.

Ramiriquí sería la capital nacional

Uno de los puntos centrales del texto es el reconocimiento de Ramiriquí, Boyacá, como Capital Nacional de la Arepa. La medida busca fortalecer el perfil cultural y gastronómico del municipio, así como darle mayor visibilidad al Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, que se realiza en esa localidad.

El articulado también contempla la creación del Día Nacional de la Arepa, que coincidiría con ese festival. La intención es convertir la fecha en una plataforma de promoción cultural, turística y productiva, especialmente para quienes hacen parte de esta cadena en diferentes departamentos.

Aunque Ramiriquí tendría un reconocimiento especial, la propuesta no se limita a Boyacá. Según la información de la Cámara, el proyecto pretende incluir a productores de todo el país y reconocer la diversidad de arepas que existen en Colombia, desde las preparaciones tradicionales hasta las que sostienen pequeños negocios familiares.

Le puede interesar: Ellas son las 100 mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes

Registro de productores y economía popular

Además del componente cultural, la iniciativa propone crear un Registro Único de Productores de Arepa. Esta herramienta permitiría identificar a las personas y negocios que participan en la producción, transformación y comercialización del alimento.

Con ese registro, el Gobierno podría diseñar programas de apoyo, incentivos y estrategias de comercialización para productores, cocineras tradicionales, agricultores, transformadores y pequeños establecimientos vinculados a la cadena productiva del maíz.

La iniciativa todavía no es ley. Tras superar el primer debate, deberá avanzar en la plenaria de la Cámara y completar los debates restantes en el Congreso. Solo después de ese trámite podría convertirse en una norma que declare oficialmente a la arepa como patrimonio nacional y a Ramiriquí como su capital.