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Estos son los resultados del sorteo Súper Astro Sol del 14 de mayo

Jue, 14/05/2026 - 15:43
Este jueves 14 de mayo se realizó el sorteo 5432 de la lotería Súper Astro Sol. Conozca los resultados.
Consulte los resultados del sorteo Súper Astro Sol del jueves 14 de mayo.
Créditos:
Fotomontaje

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a sábado a las 4:00 p.m.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este jueves 14 de mayo se realizó el sorteo 5432 de la lotería Astro Sol. A continuación los resultados. 

Número ganador: 4011.

Signo ganador: Tauro.

Astro Sol
Lotería
Sorteo
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