La Aeronáutica Civil anunció cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá el sábado 18 y el lunes 20 de julio. La medida, coordinada por la conmemoración del Día de la Independencia, puede generar cambios en vuelos desde y hacia la capital.

La Aeronáutica Civil confirmó restricciones temporales en el espacio aéreo de Bogotá durante dos jornadas del puente festivo de julio, en medio de las actividades previstas por la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia y la revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con la entidad, el primer cierre será el sábado 18 de julio, entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m. El segundo será el lunes 20 de julio, entre las 10:00 a. m. y la 1:15 p. m. Durante esas franjas, podrían presentarse ajustes en algunos itinerarios de vuelos con origen o destino en Bogotá.

Horarios de cierre y posibles cambios en vuelos

La Aerocivil indicó que las restricciones fueron programadas y coordinadas con anticipación junto con los operadores aéreos, con el fin de reducir el impacto sobre la operación comercial. Aun así, la autoridad pidió a los pasajeros mantener contacto directo con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

La recomendación aplica especialmente para quienes tengan vuelos programados durante la mañana del sábado o entre la mañana y el comienzo de la tarde del lunes festivo. La entidad también solicitó a las empresas de transporte aéreo mantener informados a sus usuarios y ofrecer alternativas en caso de modificaciones en los itinerarios.

Drones, también prohibidos durante la medida

Durante los horarios definidos para el cierre, la Aerocivil recordó que estará prohibido el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones. La restricción busca mantener condiciones de seguridad durante las actividades aéreas programadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La medida coincide con los actos conmemorativos del 20 de julio, fecha en la que Bogotá tendrá actividades oficiales por los 216 años del Grito de Independencia. Para este año, el desfile militar tendrá como novedad su llegada a Ciudad Bolívar, con recorrido por la avenida Villavicencio, según información divulgada sobre la programación distrital.

El cierre del espacio aéreo no implica una suspensión general de vuelos durante todo el día, sino una restricción puntual en las franjas anunciadas. Por eso, el principal llamado de las autoridades es a verificar directamente con cada aerolínea si habrá cambios en salidas, llegadas o conexiones.

Lo que sigue para los viajeros es revisar el estado de sus vuelos antes del sábado 18 y el lunes 20 de julio. En caso de ajustes, las aerolíneas deberán informar las alternativas disponibles para reducir afectaciones en la operación.