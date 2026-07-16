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Estudiante de 15 años fue herida con arma de fuego en un colegio de Kennedy

Según las autoridades, la menor fue trasladada a un centro médico y se encuentra fuera de peligro.
Colegio
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Una estudiante de 15 años resultó herida con un arma de fuego dentro de un colegio distrital de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió durante la jornada escolar del miércoles 15 de julio.

De acuerdo con la información preliminar, otro estudiante de la misma edad habría ingresado un revólver a la institución y lo accionó dentro de un salón de clases. El disparo impactó las extremidades inferiores de la adolescente.

La menor fue trasladada a un centro médico y, según la Secretaría de Educación de Bogotá, se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo valoración médica.

Autoridades investigan el ingreso del arma

El estudiante señalado fue aprehendido y quedó a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para menores. La investigación busca establecer la procedencia del arma y cómo logró ingresar al colegio.

La Secretaría de Educación informó que se activaron las rutas de atención con la Secretaría Distrital de Salud, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia.

El Distrito también anunció acompañamiento psicosocial para los estudiantes involucrados, sus familias y la comunidad educativa.

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