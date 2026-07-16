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México vuelve a ser el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica

En el primer semestre de 2026 fueron asesinados 39 periodistas. Oriente Medio y Latinoamérica concentraron la mayoría de los casos.
México vuelve a ser el país más letal para la prensa en Latinoamérica
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Un total de 39 periodistas fueron asesinados en el mundo durante el primer semestre de 2026, lo que representa una reducción del 54 % frente al mismo periodo del año anterior, según informó este jueves la organización Press Emblem Campaign (PEC).

La gran mayoría de estos crímenes permanece impune. Además, Oriente Medio continúa siendo la región más peligrosa para ejercer el periodismo, seguida de Latinoamérica.

Oriente Medio concentra la mayoría de los casos

La organización indicó que 19 de las 39 muertes se registraron en Oriente Medio. De ellas, nueve ocurrieron en Líbano durante operaciones militares israelíes y otras siete en Gaza. Siria, Irán y Yemen reportaron un caso cada uno.

El presidente de la PEC, Blaise Lempen, denunció que el Ejército israelí volvió a estar vinculado con un alto número de muertes de periodistas, especialmente en territorio libanés.

La entidad, que trabaja por la protección de los periodistas, señaló que desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, ha documentado la muerte de 228 periodistas palestinos. De ese total, siete fallecieron en lo que va de 2026.

Al respecto, la PEC afirmó que la eventual afiliación de algunos de ellos a Hamás no justifica su muerte, siempre que no hayan participado directamente en los combates.

Latinoamérica, la segunda región más peligrosa

Latinoamérica fue la segunda región con más casos, con 12 periodistas asesinados. México volvió a encabezar la lista de países más letales para la prensa, con cinco víctimas.

Colombia, Haití y Venezuela registraron dos asesinatos cada uno, mientras que Guatemala reportó un caso.

En Asia murieron seis periodistas, tres de ellos en Filipinas. Bangladesh, India y Pakistán contabilizaron una víctima cada uno.

África registró dos asesinatos, ocurridos en Somalia y Uganda. En Europa, en cambio, no se reportó ningún caso, pese a la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aunque destacó que esta reducción supone la primera mejora tras tres años consecutivos de cifras récord, la PEC advirtió que “39 asesinatos siguen siendo demasiados” y lamentó que no haya avances significativos en la lucha contra la impunidad. EFE

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