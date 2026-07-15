Muertos por terremotos en Venezuela suben a 4.829

El balance de fallecidos por los terremotos que sacudieron hace tres semanas el norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829 muertos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el nuevo reporte oficial, las autoridades sumaron 95 fallecimientos al registro de víctimas del doble movimiento sísmico, que tuvo magnitudes de 7,2 y 7,5 y afectó principalmente la zona norte del país.

La actualización se conoce mientras Venezuela continúa atendiendo una emergencia que ha dejado miles de damnificados, daños estructurales y comunidades enteras en proceso de reubicación temporal.

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En reportes anteriores, las autoridades habían informado que miles de personas permanecían en refugios y campamentos transitorios habilitados principalmente en Caracas, Miranda y La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos.

El Gobierno también adelanta la evaluación de viviendas afectadas, pues aunque muchas no colapsaron, presentan daños que podrían hacerlas inhabitables. Por eso, las autoridades avanzan en un censo para determinar cuántas familias necesitarán una solución habitacional.

La emergencia sigue marcada por las réplicas registradas desde el día del desastre, mientras organismos oficiales, voluntarios y equipos de atención continúan desplegados para asistir a las familias afectadas y evaluar el alcance real de la tragedia.