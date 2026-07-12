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Venezuela anuncia plan para construir 25.000 viviendas tras los terremotos

El Gobierno entregará las primeras 200 viviendas la próxima semana como parte del plan para atender a las miles de familias que perdieron sus hogares tras los sismos del 24 de junio.
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El Gobierno de Venezuela anunció un plan para atender la crisis habitacional provocada por los terremotos del pasado 24 de junio, que, según el balance oficial, han dejado al menos 4.333 personas muertas, 16.740 heridas y cerca de 18.000 familias sin vivienda. La meta es construir 25.000 casas y entregar las primeras 200 unidades habitacionales la próxima semana.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien explicó que ya comenzó un censo biométrico en los campamentos temporales habilitados en Caracas, Miranda y La Guaira, el estado más golpeado por la emergencia. Con este proceso, las autoridades buscan establecer el número real de familias que necesitan una nueva vivienda, una cifra que podría aumentar a medida que avanzan las inspecciones en edificaciones afectadas.

Rodríguez señaló que muchas de las personas damnificadas permanecen alojadas en escuelas utilizadas como refugios temporales, por lo que el Gobierno acelera la construcción de soluciones habitacionales antes del inicio del nuevo calendario escolar, previsto para septiembre.

Como parte del plan, el Ejecutivo informó que levantará campamentos unifamiliares temporales, terminará proyectos de vivienda que ya estaban en construcción, comprará inmuebles disponibles en el mercado y promoverá una reforma a la ley de arrendamientos para facilitar el alquiler de viviendas actualmente desocupadas.

Además, las autoridades trabajan en la identificación de terrenos donde se desarrollarán nuevas urbanizaciones con infraestructura antisísmica. Según Jorge Rodríguez, un reconocimiento aéreo permitió ubicar más de 40 lotes en La Guaira, que suman cerca de 584.000 metros cuadrados, destinados a la construcción de estos proyectos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que apoya la gestión de recursos y la llegada de viviendas prefabricadas para acelerar la atención de las familias afectadas.

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