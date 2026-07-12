Una niña de ocho años y otras cinco personas fallecieron este domingo en varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, según información entregada por hospitales del enclave palestino.

De acuerdo con los reportes médicos, a primera hora de la tarde se registraron varios bombardeos consecutivos con drones en el barrio occidental de Sabra, en la ciudad de Gaza, al norte del territorio. Los hospitales Shifa y Quds informaron que al menos cuatro personas murieron en ese ataque y otras nueve resultaron heridas.

La Media Luna Roja Palestina señaló que los drones habrían estado dirigidos contra un taller mecánico ubicado en la capital gazatí.

Una niña murió tras ser herida por disparos

También este domingo, una niña de ocho años falleció por las heridas que recibió durante la mañana por disparos del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda, ubicado al este de Bureij, en el centro de Gaza.

El campamento se encuentra cerca de posiciones en las que permanecen desplegadas tropas israelíes, en un perímetro conocido como la línea amarilla. Según fuentes locales, en esa zona se registran tiroteos frecuentes.

Consultado por la agencia EFE, el Ejército israelí no se había pronunciado sobre este hecho.

Fuentes locales describieron el ataque como “fuego automático”, en referencia a armas ubicadas en torretas del perímetro controlado por Israel. En consultas previas, el Ejército israelí ha negado el uso de ese tipo de sistemas.

Balance de víctimas en Gaza

El registro de este domingo, elaborado por periodistas gazatíes con base en información de las morgues, reportó una sexta persona fallecida en el sur del enclave, aunque no se conocieron más detalles sobre ese caso.

Además, la agencia palestina Wafa informó de la muerte de otro gazatí, identificado como Mahmud Musleh, quien falleció por heridas sufridas en un ataque israelí contra Bureij ocurrido dos días antes.

Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva, en octubre de 2023.

El total de fallecidos en Gaza supera los 73.200 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició su ofensiva tras la incursión de milicianos del enclave en su territorio, que dejó 1.200 personas muertas y 251 secuestradas.