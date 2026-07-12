Según el CENTCOM, la ofensiva iniciada sobre las 7:15 p. m. (hora del este de Estados Unidos) corresponde a la tercera operación militar estadounidense contra Irán en menos de una semana, con el objetivo de debilitar capacidades militares relacionadas con misiles, drones y sistemas costeros utilizados por la Guardia Revolucionaria.

Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso", argumentando que la medida responde a la presencia militar estadounidense en la región. Sin embargo, Washington aseguró que el tránsito marítimo continúa y reiteró que mantendrá operaciones para garantizar la libertad de navegación.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que por allí transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y una parte significativa del gas natural licuado, por lo que cualquier alteración impacta los mercados energéticos internacionales.