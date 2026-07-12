La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este fin de semana luego de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara una nueva ronda de bombardeos contra objetivos militares iraníes, en respuesta al ataque atribuido a la Guardia Revolucionaria contra un buque portacontenedores que navegaba por el estrecho de Ormuz.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el ataque iraní afectó al M/V GFS Galaxy, un buque con bandera de Chipre que transitaba por esta estratégica vía marítima. El impacto provocó un incendio en la sala de máquinas de la embarcación, dejó graves daños estructurales y un tripulante civil continúa desaparecido.
Según el CENTCOM, la ofensiva iniciada sobre las 7:15 p. m. (hora del este de Estados Unidos) corresponde a la tercera operación militar estadounidense contra Irán en menos de una semana, con el objetivo de debilitar capacidades militares relacionadas con misiles, drones y sistemas costeros utilizados por la Guardia Revolucionaria.
Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso", argumentando que la medida responde a la presencia militar estadounidense en la región. Sin embargo, Washington aseguró que el tránsito marítimo continúa y reiteró que mantendrá operaciones para garantizar la libertad de navegación.
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que por allí transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y una parte significativa del gas natural licuado, por lo que cualquier alteración impacta los mercados energéticos internacionales.