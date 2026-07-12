La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta red de narcotráfico que, según la investigación, reclutaba mujeres en condición de vulnerabilidad para utilizarlas como correos humanos en el transporte de estupefacientes hacia diferentes destinos internacionales y centros penitenciarios del país.

Como resultado de la investigación fueron judicializados 10 presuntos integrantes de la organización, señalados de participar en una estructura criminal con presencia en Medellín y San Andrés Islas, que habría operado entre 2022 y junio de 2026.

De acuerdo con el ente acusador, la modalidad consistía en convencer a jóvenes de viajar al exterior transportando cocaína y marihuana ocultas en su cuerpo, poniendo en grave riesgo su salud e integridad. Las autoridades indicaron que una de las mujeres utilizadas por la organización murió durante una de estas operaciones.