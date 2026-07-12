La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta red de narcotráfico que, según la investigación, reclutaba mujeres en condición de vulnerabilidad para utilizarlas como correos humanos en el transporte de estupefacientes hacia diferentes destinos internacionales y centros penitenciarios del país.
Como resultado de la investigación fueron judicializados 10 presuntos integrantes de la organización, señalados de participar en una estructura criminal con presencia en Medellín y San Andrés Islas, que habría operado entre 2022 y junio de 2026.
De acuerdo con el ente acusador, la modalidad consistía en convencer a jóvenes de viajar al exterior transportando cocaína y marihuana ocultas en su cuerpo, poniendo en grave riesgo su salud e integridad. Las autoridades indicaron que una de las mujeres utilizadas por la organización murió durante una de estas operaciones.
Las investigaciones señalan a Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago, como el presunto cabecilla de la red y responsable de coordinar la elaboración, ocultamiento y distribución nacional e internacional de los estupefacientes. Por su parte, Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro, sería el encargado de adquirir la droga y coordinar los envíos desde San Andrés hacia diferentes países.
La Fiscalía también estableció que otra de las presuntas integrantes identificaba y contactaba a las mujeres que serían utilizadas para el transporte de la droga, mientras que otros miembros de la organización estarían encargados de ingresar pequeñas cantidades de estupefacientes a centros de reclusión en Colombia.
Según el expediente, la red habría enviado cargamentos con destino a España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana, utilizando esta modalidad para intentar evadir los controles de las autoridades.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los procesados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los investigados.