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Padre de Haaland estalla tras eliminación de Noruega del Mundial

El padre de Erling Haaland cuestionó el arbitraje de Clément Turpin en el duelo de cuartos de final del Mundial, marcado por una polémica jugada antes del empate inglés.
Alfie Haaland -derrota-mundial
Créditos:
@alfiehaaland

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial dejó una fuerte polémica fuera de la cancha. Alfie Haaland, padre del delantero Erling Haaland, reaccionó con molestia en redes sociales tras la derrota ante Inglaterra y cuestionó la actuación del árbitro francés Clément Turpin.

Noruega se había adelantado en el marcador al minuto 36 y parecía tener encaminado un resultado histórico. Sin embargo, Inglaterra logró igualar antes del descanso y terminó imponiéndose 2-1 en la prórroga, con doblete de Jude Bellingham.

La jugada que encendió la polémica

El momento más discutido del partido llegó en la acción previa al empate inglés. Las cámaras de Fox mostraron un posible rebote del balón en el cable de la sky cam, situación que generó dudas sobre si la jugada debía ser detenida antes del gol.

Vea también: Haaland, ante el choque con Inglaterra: "Es un partido súper especial, nací y juego allí"

La FIFA se pronunció después del partido y aseguró que el sensor del balón no registró ningún pico que demostrara contacto con el cable aéreo. Según el organismo, no había evidencia de que el balón hubiera tocado la estructura ni de que su trayectoria hubiera cambiado.

Pese a la explicación, la jugada desató una ola de comentarios entre aficionados y exjugadores. Uno de los más duros fue Alfie Haaland, quien no ocultó su frustración por lo ocurrido.

“Siento que hoy nos robaron”

A través de su cuenta de X, el padre de Erling Haaland lanzó un fuerte mensaje tras la eliminación de Noruega.

“Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron”, escribió Alfie Haaland, en referencia al triunfo de Inglaterra.

La frase encendió aún más la discusión alrededor del arbitraje y del uso de la tecnología en el Mundial. Mientras Inglaterra celebró su paso a semifinales, Noruega quedó eliminada con la sensación de haber estado muy cerca de una clasificación histórica.

Erling Haaland
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