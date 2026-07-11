Argentina tomó la costumbre de ganar sobre la hora en las Copas del Mundo. Luego de aquella agónica clasificación en octavos de final ante Egipto por 3-2, la campeona del mundo volvió a sufrir en los cuartos de final ante Suiza, selección que venía de eliminar a Colombia. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, el partido se estiró a la prórroga.

Sin embargo, el "fuego sagrado" volvió a salir a relucir. En el segundo tiempo extra apareció el delantero Julián Martínez: 'La Araña' sacó al minuto 112 un zapatazo inalcanzable para el portero Gregor Kobel, haciendo estallar de euforia a los hinchas albicelestes en Kansas City. Aunque faltó la cereza en el pastel: un gol de Lautaro Martínez en el minuto 120 para el 3-1 final.

Con este resultado, Argentina clasificó por segunda vez consecutiva a la semifinal del Mundial y mantiene vivo el sueño de revalidar su corona.

Se viene un clásico ante Inglaterra

Ahora, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni deberá prepararse para un duro e histórico reto: enfrentar a Inglaterra, un viejo conocido en las citas mundialistas. El partido se disputará el próximo miércoles a las 3:00 p. m., hora colombiana, en Atlanta.

¿Quién se quedará con el tiquete a la gran final? Los leemos en los comentarios.