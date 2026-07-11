El Ejército Nacional reforzó las labores de atención por las inundaciones que afectan a varios municipios de Casanare, donde el desbordamiento de los ríos ha dejado personas aisladas y cientos de familias damnificadas.

La emergencia más crítica se registra en San Luis de Palenque, donde, según el Ejército, el 80% del municipio permanece inundado. En la zona fueron desplegados dos pelotones para apoyar las evacuaciones y las labores de rescate.