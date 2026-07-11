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Ejército apoya evacuaciones en Casanare por graves inundaciones

Tropas y unidades de rescate fueron desplegadas para atender a las comunidades afectadas por la ola invernal.
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El Ejército Nacional reforzó las labores de atención por las inundaciones que afectan a varios municipios de Casanare, donde el desbordamiento de los ríos ha dejado personas aisladas y cientos de familias damnificadas.

La emergencia más crítica se registra en San Luis de Palenque, donde, según el Ejército, el 80% del municipio permanece inundado. En la zona fueron desplegados dos pelotones para apoyar las evacuaciones y las labores de rescate.

 

Además, llegó una unidad especializada del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres para fortalecer la búsqueda y el salvamento de personas que aún permanecen incomunicadas.

Las autoridades mantienen las alertas por las lluvias y continúan atendiendo a las comunidades afectadas.

Santander
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