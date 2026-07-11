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Desbordamiento deja a 4.200 personas sin agua en Santander

La emergencia dejó sin agua potable a 4.200 habitantes, destruyó el principal acueducto del municipio y causó graves afectaciones en vías, cultivos y viviendas.
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El municipio de El Cerrito, Santander, declaró la calamidad pública tras la creciente súbita del río Servitá, que provocó graves daños en la infraestructura y mantiene a 4.200 habitantes sin servicio de agua potable.

Según la Alcaldía, la fuerza de la corriente destruyó la línea principal del acueducto, afectó más de 50 metros de la vía de acceso al municipio y dejó en riesgo el puente La Platera, cuya estabilidad está comprometida.

La emergencia también ocasionó el cierre de la vía hacia las veredas Corral Falso, Jurado y El Mortiño, dañó dos viviendas y destruyó varios puentes peatonales, dificultando la movilidad de las comunidades rurales.

 

Además, los productores reportaron pérdidas en cultivos de papa, ajo, cebada y trigo, principales actividades agrícolas de la zona.

El alcalde Luis Felipe Rivera advirtió que la falta de agua podría generar una emergencia sanitaria si el servicio no se restablece en los próximos días, por lo que pidió apoyo urgente al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Santander.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente debido a que continúan las lluvias en el páramo del Almorzadero, donde nace el río Servitá, lo que aumenta el riesgo de nuevas crecientes e inundaciones.

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