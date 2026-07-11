El municipio de El Cerrito, Santander, declaró la calamidad pública tras la creciente súbita del río Servitá, que provocó graves daños en la infraestructura y mantiene a 4.200 habitantes sin servicio de agua potable.

Según la Alcaldía, la fuerza de la corriente destruyó la línea principal del acueducto, afectó más de 50 metros de la vía de acceso al municipio y dejó en riesgo el puente La Platera, cuya estabilidad está comprometida.

La emergencia también ocasionó el cierre de la vía hacia las veredas Corral Falso, Jurado y El Mortiño, dañó dos viviendas y destruyó varios puentes peatonales, dificultando la movilidad de las comunidades rurales.