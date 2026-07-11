La estación de Policía del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, fue destruida tras un ataque con drones cargados con explosivos ocurrido en la noche del viernes 10 de julio. El hecho dejó cuatro uniformados heridos y provocó la suspensión del servicio de energía eléctrica en parte de la población.

Según informaron las autoridades, el atentado habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que la estación policial quedó completamente destruida y advirtió sobre el deterioro de la seguridad en el sur del departamento.

El mandatario aseguró que esta situación no es un hecho aislado e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares para reforzar las operaciones en la zona y evitar nuevos ataques.