La estación de Policía del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, fue destruida tras un ataque con drones cargados con explosivos ocurrido en la noche del viernes 10 de julio. El hecho dejó cuatro uniformados heridos y provocó la suspensión del servicio de energía eléctrica en parte de la población.
Según informaron las autoridades, el atentado habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que la estación policial quedó completamente destruida y advirtió sobre el deterioro de la seguridad en el sur del departamento.
El mandatario aseguró que esta situación no es un hecho aislado e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares para reforzar las operaciones en la zona y evitar nuevos ataques.
Aunque el primer reporte hablaba de tres uniformados heridos, la Alcaldía de Arenal actualizó el balance y confirmó que el atentado dejó cuatro policías lesionados.
El alcalde Ramón Zayas Fonseca rechazó el ataque y expresó su solidaridad con los uniformados afectados y con las familias que viven cerca de la estación, quienes también resultaron impactadas por las explosiones.
Las autoridades locales informaron que mantienen la coordinación con la Fuerza Pública, la Gobernación de Bolívar y entidades nacionales para atender la emergencia y fortalecer las medidas de seguridad en la región.