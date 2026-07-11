La muerte de Adriana Manotas, de 52 años, volvió a encender las alertas sobre los establecimientos que realizan procedimientos estéticos sin autorización en Bogotá. La mujer falleció tras presentar complicaciones de salud luego de ser atendida en un inmueble ubicado en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda.
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la emergencia fue reportada a través de la Línea 123. La paciente fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde el personal médico intentó estabilizarla, pero falleció debido a la gravedad de su estado de salud.
Tras la inspección realizada por la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía y la SIJÍN, las autoridades encontraron que el lugar no contaba con habilitación para prestar servicios de salud. Además, funcionaba sin avisos que permitieran identificar que allí se realizaban procedimientos médicos.
Las verificaciones también permitieron establecer que el establecimiento estaba registrado como una peluquería y que la persona que figuraba como representante legal no estaba habilitada como talento humano en salud, por lo que no podía realizar este tipo de procedimientos.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía adelantan la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar que tanto los establecimientos como los profesionales cuenten con las autorizaciones exigidas antes de someterse a cualquier procedimiento estético.