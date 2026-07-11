La muerte de Adriana Manotas, de 52 años, volvió a encender las alertas sobre los establecimientos que realizan procedimientos estéticos sin autorización en Bogotá. La mujer falleció tras presentar complicaciones de salud luego de ser atendida en un inmueble ubicado en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la emergencia fue reportada a través de la Línea 123. La paciente fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde el personal médico intentó estabilizarla, pero falleció debido a la gravedad de su estado de salud.

Tras la inspección realizada por la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía y la SIJÍN, las autoridades encontraron que el lugar no contaba con habilitación para prestar servicios de salud. Además, funcionaba sin avisos que permitieran identificar que allí se realizaban procedimientos médicos.