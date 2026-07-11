El Gobierno de ese país confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 4.118, mientras las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia siguen activas en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el balance oficial, con corte al 10 de julio de 2026, 16.740 personas resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia.

La tragedia también dejó un fuerte impacto social. Las autoridades informaron que 17.907 personas perdieron sus viviendas debido a los daños provocados por los sismos y 17.266 ciudadanos permanecen en 89 albergues temporales habilitados para atender a los damnificados.

El reporte señala además que 86.794 familias han recibido algún tipo de ayuda humanitaria, mientras continúan los esfuerzos para asistir a quienes permanecen afectados por el desastre.