El Gobierno de ese país confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 4.118, mientras las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia siguen activas en las zonas más afectadas.
De acuerdo con el balance oficial, con corte al 10 de julio de 2026, 16.740 personas resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia.
La tragedia también dejó un fuerte impacto social. Las autoridades informaron que 17.907 personas perdieron sus viviendas debido a los daños provocados por los sismos y 17.266 ciudadanos permanecen en 89 albergues temporales habilitados para atender a los damnificados.
El reporte señala además que 86.794 familias han recibido algún tipo de ayuda humanitaria, mientras continúan los esfuerzos para asistir a quienes permanecen afectados por el desastre.
Atención humanitaria
Como parte de la respuesta a la emergencia, las autoridades venezolanas indicaron que se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua potable en las regiones impactadas.
Asimismo, cerca de 30.000 personas han recibido atención médica, en una operación que cuenta con el apoyo de más de 30.000 efectivos, 29.843 voluntarios y 3.454 rescatistas internacionales.
Mientras avanzan las labores de recuperación, Venezuela continúa enfrentando una de las mayores emergencias naturales de su historia reciente, con miles de familias que aún esperan soluciones para reconstruir sus hogares.