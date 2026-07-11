Estados Unidos busca ampliar su apoyo económico en Latinoamérica

Washington busca aumentar su apoyo a proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica como parte de una renovada estrategia de cooperación ligada a sus intereses de seguridad nacional, según afirmó este jueves a EFE el subdirector de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés), Thomas Hardy.

"Creo que el programa de la USTDA en América Latina va a crecer de forma significativa. Ha sido lento durante muchos años. He reorganizado el equipo, incorporado más personal y reforzado nuestra presencia, dejando muy clara la importancia del hemisferio occidental", explicó Hardy, quien también se desempeña como director de Operaciones de la entidad.

El funcionario, que lideró la agencia durante el primer mandato del presidente Donald Trump, entre 2017 y 2021, aseguró que actualmente observa una relación mucho más estrecha con los gobiernos y el sector privado de los países latinoamericanos, que buscan nuevas formas de trabajar de manera conjunta con Washington.

Este acercamiento se produce en medio de cambios de liderazgo en varios países de la región, algunos de los cuales han dado un giro hacia la derecha y han expresado su interés en fortalecer sus vínculos con la Administración de Trump.

Cooperación ligada a los intereses de Estados Unidos

"La USTDA es un organismo de asistencia exterior con un propósito definido. Nuestro objetivo es claro. Buscamos apoyar el desarrollo económico de nuestros países socios en todo el mundo, pero de una manera que también promueva los intereses de Estados Unidos", detalló Hardy durante una sesión informativa con medios de comunicación.

El funcionario explicó que la política de Estados Unidos primero, impulsada por el Gobierno republicano, puede incluir tanto objetivos estratégicos de seguridad nacional como intereses comerciales. Estos proyectos también buscan ofrecer una alternativa frente a la creciente influencia de China y Rusia.

Entre los primeros compromisos promovidos por la USTDA durante este periodo, Hardy mencionó un acuerdo firmado en marzo con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura. La iniciativa pretende acelerar el desarrollo de un corredor de transporte terrestre que conectaría el mar Caribe con el océano Pacífico.

"Creo que veremos muchos más proyectos de este tipo con las elecciones en Colombia, El Salvador y Ecuador. Son programas que han avanzado lentamente durante muchos años, pero creo que eso está cambiando", agregó. También aseguró que le resulta alentador observar un mayor entusiasmo entre los socios latinoamericanos por estrechar sus relaciones con Washington.

Nuevos proyectos internacionales

Hardy señaló que una de las principales inversiones recientes de la entidad fue la ampliación del cable submarino de fibra óptica Medusa, que aspira a conectar 22 países de África occidental con España.

Según explicó, esta iniciativa representa «un ejemplo del papel que puede desempeñar Estados Unidos al ayudar a conectar a sus socios africanos con Europa».

Además, indicó que la agencia podría comenzar a explorar oportunidades de asistencia para el desarrollo en Siria, luego de que este miércoles se iniciara el proceso para retirar al país de la lista de naciones que Washington considera patrocinadoras del terrorismo y se avanzara en el levantamiento de sanciones.