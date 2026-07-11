¿El clon de Erling Haaland? Ella es Anastasia Kostromitina, la rusa que se hizo viral

Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años, se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales tras ser comparada con el delantero noruego Erling Haaland.

Miles de usuarios aseguran que el parecido físico entre ambos es tan evidente que incluso la han bautizado como el "clon" femenino de la estrella del fútbol.

La viralidad comenzó cuando María Kostromitina, madre de la joven y creadora de contenido sobre estilo de vida, compartió en Instagram un video en el que Anastasia recrea algunos de los gestos y poses más característicos del atacante del Manchester City. La publicación rápidamente superó el millón de reproducciones y generó una ola de comentarios, memes y reacciones entre los seguidores de ambos.

Aunque hoy disfruta de la atención mediática, Anastasia confesó que al principio las comparaciones no le resultaron agradables. En declaraciones recogidas por The Sun, explicó que inicialmente no entendía por qué la relacionaban con el futbolista e, incluso, llegó a sentirse ofendida.

"Para ser honesta, pasé por todas las etapas de la negación. Al principio no entendía en qué me parecía a él. Luego me sentí un poco ofendida. Pero ahora me doy cuenta de que parecerse a un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, no está nada mal, así que decidí sacarle partido", expresó.