¿El clon de Erling Haaland? Ella es Anastasia Kostromitina, la rusa que se hizo viral

Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años, se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales tras ser comparada con el delantero noruego Erling Haaland.
Miles de usuarios aseguran que el parecido físico entre ambos es tan evidente que incluso la han bautizado como el "clon" femenino de la estrella del fútbol.
La viralidad comenzó cuando María Kostromitina, madre de la joven y creadora de contenido sobre estilo de vida, compartió en Instagram un video en el que Anastasia recrea algunos de los gestos y poses más característicos del atacante del Manchester City. La publicación rápidamente superó el millón de reproducciones y generó una ola de comentarios, memes y reacciones entre los seguidores de ambos.
Aunque hoy disfruta de la atención mediática, Anastasia confesó que al principio las comparaciones no le resultaron agradables. En declaraciones recogidas por The Sun, explicó que inicialmente no entendía por qué la relacionaban con el futbolista e, incluso, llegó a sentirse ofendida.
"Para ser honesta, pasé por todas las etapas de la negación. Al principio no entendía en qué me parecía a él. Luego me sentí un poco ofendida. Pero ahora me doy cuenta de que parecerse a un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, no está nada mal, así que decidí sacarle partido", expresó.
La joven también aseguró que fue consciente del enorme alcance del video cuando comenzaron a aparecer comentarios negativos en sus redes sociales. Sin embargo, destacó que la mayoría de las reacciones han sido positivas y que muchas personas simplemente encuentran divertida la comparación.
Más allá de la fama que le dio este inesperado parecido, Anastasia Kostromitina desarrolla una carrera como modelo profesional. Forma parte de la agencia Motions y ha participado en campañas para distintas marcas, consolidando poco a poco su trayectoria en la industria de la moda.
Sobre su historia personal, se conoce que su madre es originaria de Irkutsk, en Siberia, mientras que su padre nació en Moscú y se trasladó a esa región tras ingresar a la Academia Militar de Irkutsk. Ahora, gracias a un curioso parecido físico con una de las mayores figuras del fútbol mundial, Anastasia ha conseguido una proyección internacional que continúa creciendo en redes sociales.