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Presidente electo, Abelardo De La Espriella, definió hoja de ruta con sus ministros

Conozca los detalles de la hoja de ruta del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con su gabinete.
Presidente electo, Abelardo De La Espriella, definió hoja de ruta con sus ministros.
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Prensa Abelardo De La Espriella.

El presidente electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, lideró en la noche del viernes 10 de julio, durante más de tres horas, un consejo de ministros con el gabinete que conformará el Gobierno de la "Patria Milagro", esto con el objetivo de trazar la hoja de ruta y las prioridades de cada cartera para las primeras decisiones de su gestión.

Durante el encuentro, De La Espriella instruyó a su equipo a impulsar una transformación profunda de las instituciones bajo principios de orden, disciplina, eficiencia, transparencia y resultados. El mandatario electo ratificó que su gabinete —compuesto por hombres y mujeres con trayectoria y preparación— implementará metas concretas para proteger los recursos públicos, depurar estructuras estatales y mantener "cero tolerancia" frente a la corrupción y la politiquería, desmarcándose de la política tradicional. Asimismo, se reafirmó el compromiso de ejercer una administración con presencia permanente en los territorios y diálogo directo con las autoridades locales.

Apoyo internacional

Por otra parte, ante el pronunciamiento conjunto de los gobiernos miembros del Shield of the Americas (Escudo de las Américas), la oficina de prensa del Gobierno entrante emitió una postura firme respecto al panorama internacional. Se señaló que el respaldo de la comunidad internacional subraya la importancia de preservar el orden constitucional y garantizar una transición pacífica y transparente, con estricto apego al Estado de Derecho. En ese sentido, De La Espriella reiteró que el mandato popular ya fue formalizado legalmente por las autoridades electorales y debe ser respetado sin maniobras ni ambigüedades, aclarando además que el proceso de empalme no representa una concesión política, sino un deber constitucional para salvaguardar la estabilidad del Estado.

Abelardo De La Espriella
Presidencia
Escudo de las Américas
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