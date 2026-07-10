Gobernadora del Meta propone la Base Aérea de Apiay para la posesión presidencial

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés Zambrano, manifestó su respaldo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de realizar la ceremonia de posesión en una región del país y no en el Capitolio Nacional.

Mediante una carta dirigida a los congresistas, Cortés pidió al Congreso de la República estudiar y acompañar la iniciativa. Según la mandataria, esta decisión representaría una posibilidad para que las regiones tengan una mayor participación en las decisiones importantes de la nación.

“Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje diferente: que el Estado también puede caminar hacia sus territorios; que la institucionalidad también puede encontrarse con la gente allí donde vive, trabaja, produce, sueña y defiende todos los días a Colombia”, escribió la mandataria.

De acuerdo con la gobernadora, la propuesta de De la Espriella no estaría en contravía de lo establecido en la Constitución, según la cual el presidente debe tomar posesión ante el Congreso.

“Todo lo contrario. Lo que hoy se propone es que sea precisamente el Congreso, la institución que representa a todos los departamentos y a todos los territorios de Colombia, quien acompañe ese acto desde una región del país”, afirmó Cortés.