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General retirado Eduardo Zapateiro irá a juicio por denuncias de acoso sexual

El general retirado es acusado por la Fiscalía General de, al parecer, acosar a dos subordinadas.
Fiscalía llama a juicio al excomandante Eduardo Zapateiro por denuncias de acoso sexual
Créditos:
EFE

La Fiscalía tomó una decisión clave en el caso del excomandante del Ejército Nacional, el general en retiro Eduardo Zapateiro. El organismo judicial presentó el documento oficial para llamarlo a un juicio público, donde se definirá si es culpable o inocente del delito de acoso sexual. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022, años en los que él era la máxima autoridad de la institución.

La acusación de la Fiscalía señala que el exgeneral aprovechó su alto cargo, su poder y la regla de obediencia militar para presionar de forma repetida a dos mujeres que trabajaban bajo sus órdenes: la uniformada Lina Suárez Londoño y la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz.

El expediente de la investigación detalla que el oficial retirado les pedía fotos personales, les enviaba mensajes íntimos, les hacía insinuaciones sexuales y les proponía citas a solas sin el consentimiento de ellas. La Fiscalía afirma que estas acciones crearon un ambiente de miedo y humillación para las dos mujeres, quienes temían perder sus trabajos, contratos o sufrir castigos laborales si se negaban a aceptar sus propuestas.

Con este paso, el caso entra en su etapa final. En el juicio, la Fiscalía presentará todas sus pruebas para intentar demostrar que el excomandante cometió estos abusos.

Por otro lado, los abogados defensores de Zapateiro ya enviaron un documento de 29 páginas a la Fiscalía pidiendo que se revise todo el caso otra vez. La defensa asegura que tienen pruebas nuevas que demuestran que las acusaciones no son ciertas y que el general en retiro no debería ir a juicio. Ahora, la última palabra la tendrán los jueces.

Eduardo Zapateiro
Acoso Sexual
Fiscalía General de la Nación
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