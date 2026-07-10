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Fiscalía interviene presuntas clínicas estéticas irregulares en Bogotá

El CTI allanó dos clínicas, una IPS y ocho apartamentos donde, presuntamente, se realizaban procedimientos estéticos sin cumplir la normatividad sanitaria. Durante los operativos fueron encontradas seis mujeres que acababan de ser intervenidas.
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La Fiscalía General de la Nación adelantó una serie de operativos en Bogotá contra establecimientos donde, presuntamente, se realizaban procedimientos estéticos sin cumplir la normatividad sanitaria y que, según la investigación, seguían funcionando pese a tener medidas de suspensión.

Las diligencias, realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), incluyeron allanamientos en dos clínicas, una IPS y ocho apartamentos que, al parecer, eran utilizados para practicar este tipo de procedimientos y eran administrados por ciudadanos extranjeros.

 

Durante los operativos, las autoridades encontraron a seis mujeres, entre colombianas, canadienses y mexicanas, que acababan de someterse a estos procedimientos. Todas fueron trasladadas para recibir una valoración médica.

Además, los investigadores hallaron medicamentos vencidos y, presuntamente, adulterados, fórmulas sin autorización, equipos médicos sin registro del Invima e historias clínicas que ahora serán analizadas como parte de la investigación.

Las diligencias contaron con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia Nacional de Salud. Aunque no se reportaron capturas, las autoridades buscan establecer si las irregularidades detectadas representaban un riesgo para la salud de los pacientes.

Este operativo ocurre días después de la condena contra cinco mujeres que integraban una red dedicada a realizar procedimientos estéticos irregulares en Medellín. Ambos casos mantienen en alerta a las autoridades, que reiteraron el llamado a verificar que las clínicas y los profesionales cuenten con las habilitaciones y autorizaciones correspondientes antes de someterse a cualquier intervención estética. 

Fiscalía General de la Nación
Salud
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