Cierre total en la vía Bogotá - La Calera por volcamiento de un camión

La movilidad entre Bogotá y el municipio de La Calera se vio seriamente afectada durante la mañana del jueves 9 de julio de 2026 debido al volcamiento de un camión que bloqueó completamente la carretera en ambos sentidos.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 4 de la vía, cerca del reconocido restaurante Casa Brava, donde el vehículo de carga quedó atravesado sobre la calzada, impidiendo el paso de los conductores que se movilizaban por este importante corredor vial.

Tras la emergencia, las autoridades de tránsito implementaron un cierre total preventivo mientras los organismos de atención adelantaban las labores necesarias para controlar la situación y retirar el automotor de la carretera.

Equipos de movilidad y unidades de emergencia fueron enviados al lugar para coordinar las acciones de recuperación de la vía.

El cierre causó congestión y afectaciones en la movilidad de cientos de usuarios que utilizan diariamente este trayecto para conectar la capital del país con La Calera y otros sectores cercanos.