Explosión en La Calera tras choque de camión con pipetas de gas

Una fuerte explosión provocada por el volcamiento de un carrotanque que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) generó una emergencia este sábado en la vía que conecta a Bogotá con La Calera, a la altura de la vereda Alboreto, cerca del peaje que marca el límite entre la capital del país y ese municipio de Cundinamarca.

De acuerdo con el reporte preliminar de los organismos de emergencia, el accidente de tránsito se produjo cuando el vehículo se volcó y posteriormente se registró una explosión vehicular que generó un incendio en el sector, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera, que acudieron con una máquina de bomberos y dos camionetas de apoyo para atender la situación. También llegaron equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyan las labores con tres máquinas, entre ellas un vehículo tipo escalera.

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El operativo de atención cuenta además con la presencia de la Policía Nacional de Colombia y una ambulancia del hospital municipal de La Calera, que permanece en el sitio como medida preventiva mientras se desarrollan las labores de control del incendio y evaluación de los daños.

Según la información inicial entregada por los bomberos del departamento, hasta el momento no se reportan personas lesionadas como consecuencia del accidente. Sin embargo, los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente del área para garantizar la seguridad de los habitantes cercanos y de los conductores que transitan por el corredor vial.

La emergencia se presentó en un punto cercano al peaje ubicado en los límites entre Bogotá y La Calera, un tramo de la vía conocido por sus curvas pronunciadas y por el tránsito constante de vehículos de carga que se movilizan entre la capital y los municipios del oriente de Cundinamarca.

Los organismos de socorro continúan trabajando en el lugar para evaluar el estado del vehículo siniestrado, controlar cualquier foco de incendio que pueda persistir y verificar que no exista riesgo adicional por el material transportado.