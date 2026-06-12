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Ejército despliega 4.000 soldados por puente y vacaciones de mitad de año

Vie, 12/06/2026 - 17:40
Los uniformados acompañarán a viajeros en corredores viales, destinos turísticos y zonas de alta afluencia.
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Créditos:
Ejército Nacional de Colombia

Con el aumento de desplazamientos por las festividades de mitad de año, el Ejército Nacional desplegó cerca de 4.000 soldados en corredores viales y puntos estratégicos de Bogotá y Cundinamarca para acompañar a los miles de ciudadanos que se movilizarán durante esta temporada.

La medida hace parte de la campaña institucional Viaje seguro, su Ejército está en la vía, que busca fortalecer la seguridad en carreteras, prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento a quienes se dirigen a destinos turísticos o de descanso en el centro del país.

El dispositivo también estará presente en sitios de interés y lugares donde se espera una alta concentración de visitantes durante las vacaciones.

Habrá apoyo ante emergencias y prevención del delito

Además del despliegue de tropas, el Ejército informó que mantiene activas las capacidades de los ingenieros militares para atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda afectar la movilidad en las vías del departamento.

De igual forma, el Gaula Militar Cundinamarca adelanta jornadas de prevención contra el secuestro y la extorsión mediante la campaña Yo no pago, yo denuncio, invitando a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea gratuita nacional 147.

Lea también: La apuesta de Cundinamarca para encontrar nuevas fuentes de agua

Trabajo conjunto en las carreteras

Las acciones se desarrollan de manera coordinada con la Policía Nacional y las autoridades departamentales y municipales, con el propósito de fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y garantizar la tranquilidad de los viajeros.

Según el Ejército, el despliegue busca acompañar a los ciudadanos durante sus recorridos y contribuir a una movilidad más segura en Bogotá y Cundinamarca durante una de las temporadas con mayor flujo de viajeros en el año.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Ejército Nacional
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