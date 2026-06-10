La Gobernación de Cundinamarca avanza en un proyecto para identificar y aprovechar nuevas fuentes de agua subterránea en diferentes regiones del departamento, una estrategia que busca fortalecer el abastecimiento hídrico frente al crecimiento de la demanda y los desafíos asociados al cambio climático.

La iniciativa se desarrolla mediante el convenio interadministrativo SBV-CD-CVI-106-2025, suscrito entre la Secretaría de Bienestar Verde, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC).

El proyecto cuenta con una inversión inicial de $12.240.720.312 y tendrá una ejecución de 24 meses, tiempo durante el cual se adelantarán estudios técnicos y obras de exploración para determinar el potencial de las aguas subterráneas como fuente alternativa de abastecimiento.

Perforarán pozos y harán estudios en 16 municipios

Las acciones se desarrollarán en Sesquilé, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Chía, Gachancipá, Cota, Tabio, Funza, Madrid, Facatativá, Mosquera, Bojacá, El Rosal, Zipacón y La Calera.

El proyecto contempla la perforación de pozos exploratorios, pruebas hidráulicas, análisis de calidad del agua y estudios hidrogeológicos que permitirán determinar la disponibilidad del recurso y su viabilidad para el suministro de agua potable.

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La estrategia busca ampliar las alternativas de abastecimiento hídrico y reducir la presión sobre las fuentes superficiales de agua, especialmente en zonas donde el crecimiento poblacional y la expansión urbana han incrementado la demanda del recurso.

Facatativá registra los primeros avances del proyecto

Uno de los avances más importantes se registra en Facatativá, donde ya comenzaron las labores de perforación en el primer punto de exploración. Según informó la Gobernación de Cundinamarca, los trabajos han alcanzado 323 metros de profundidad de los 600 metros proyectados.

De manera paralela, continúan los procesos técnicos y administrativos para habilitar nuevos puntos de perforación en otros municipios incluidos en la iniciativa.

Actualmente, los informes hidrológicos de Sopó y Funza se encuentran en etapa de ajustes ante la CAR. Además, se adelanta la evaluación predial en Mosquera y Tenjo, mientras que para Cajicá ya fue radicada ante la autoridad ambiental la solicitud de permiso de exploración.

Con este proyecto, Cundinamarca busca anticiparse a los retos asociados a la variabilidad climática y fortalecer la seguridad hídrica de sus municipios mediante la identificación de nuevas fuentes de abastecimiento que garanticen la disponibilidad de agua para las comunidades en los próximos años.