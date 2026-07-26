La Cinemateca de Bogotá abre sus puertas a una experiencia única que fusiona tecnología, arte e historia, invitando a quien esté interesado a participar en un taller gratuito los días 29 y 30 de julio.

Este evento está enfocado en el diseño de monumentos digitales mediante el uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Es una oportunidad perfecta tanto para jóvenes como para adultos que tengan un interés en explorar la intersección entre diseño, tecnología y narrativa urbana.

No es necesario tener conocimientos avanzados en diseño 3D o inteligencia artificial; el taller está estructurado para guiar a los participantes desde los conceptos básicos hasta la creación de su propio proyecto digital.

Esta actividad no solo busca democratizar el acceso a las nuevas tecnologías, sino también fomentar el crecimiento de habilidades creativas y digitales.

Para asegurar tu participación, se recomienda seguir las páginas oficiales de la Cinemateca de Bogotá, donde encontrarás la información sobre inscripción, horarios y disponibilidad de cupos, debido a la alta demanda que este tipo de eventos suele tener.

No pierdas la oportunidad de ser parte de este innovador taller y sumergirte en el fascinante mundo de la tecnología y el patrimonio cultural.