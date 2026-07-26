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Explora 250 Vacantes en Bogotá este 27 de Julio: Participa Ahora

El 27 de julio, Bogotá ofrece 250 vacantes en diversas áreas. Descubre cómo aplicar a estas oportunidades laborales.
Personas participando en una feria de empleo en Bogotá
Créditos:
Kienyke IA

Este lunes 27 de julio, Bogotá presenta una excelente oportunidad laboral con 250 vacantes disponibles a través de dos convocatorias organizadas por la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 

Estas jornadas están diseñadas para facilitar el acceso a empleo en sectores como comercio, servicios y manufactura, entre otros. Los interesados deberán asistir con su hoja de vida actualizada y documentos que acrediten su experiencia y formación. 

Las convocatorias están dirigidas a una variedad de perfiles, como operarios, auxiliares administrativos y técnicos, entre otros. Es crucial revisar la página oficial de la Secretaría para obtener detalles sobre los lugares específicos de las convocatorias y requisitos adicionales.

 La inscripción se realizará por orden de llegada en los puntos de atención específicos entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Informarse previamente a través de los canales oficiales garantizará una preparación adecuada. Esta es una magnífica ocasión para mejorar o iniciar una carrera profesional en Bogotá.

Bogotá
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