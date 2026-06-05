Ana Marina Casas sostenía las llaves entre sus manos mientras intentaba contener las lágrimas.
A su alrededor había vecinos, familiares, líderes comunitarios y autoridades que observaban en silencio un momento que durante un año pareció inalcanzable. Frente a ella estaba la casa que el terremoto le arrebató el 8 de junio de 2025 y que ahora volvía a recuperar, no exactamente igual, pero sí con el mismo significado: un lugar para comenzar de nuevo.
Esta vez las lágrimas no eran de miedo. Eran de felicidad.
"Estas lágrimas de hoy son de felicidad. Recordar lo que pasó duele, pero hoy esta casita me devuelve la vida. Estoy agradecida con Dios y la Virgen. Mientras que Dios nos dé vida, hay esperanza. Yo soy la prueba", dijo Ana Marina mientras recorría por primera vez la vivienda que recibió en el centro poblado de Santa Cecilia, en Paratebueno.
Su historia es la de miles de habitantes de Medina y Paratebueno que vieron cómo la tierra cambió sus vidas en cuestión de segundos. Aquella mañana del 8 de junio de 2025, a las 8:08 a.m., un sismo de magnitud 6,5 sacudió el oriente de Cundinamarca. Durante las siguientes tres horas se registraron 138 réplicas que mantuvieron en alerta a toda la región.
El balance fue devastador: más de 4.400 damnificados, 610 viviendas destruidas o inhabitables y 44 sedes educativas afectadas. Sin embargo, en medio de la tragedia hubo una noticia que marcó la diferencia: no se registraron pérdidas humanas.
Aun así, cientos de familias tuvieron que abandonar sus hogares y comenzar una larga espera marcada por la incertidumbre. Ana Marina fue una de ellas.
Lea también: Siguen los temblores en Paratebueno: más de 200 réplicas
Como muchos habitantes de Santa Cecilia, vio cómo la vivienda que durante años protegió a su familia dejó de ser segura para habitar. Desde entonces llegaron los censos, las visitas técnicas, los diagnósticos estructurales y las reuniones comunitarias. También llegaron las preguntas inevitables: cuándo volverían a tener una casa y cuándo podrían recuperar la tranquilidad perdida.
La respuesta comenzó a materializarse este jueves.
En medio de aplausos y sonrisas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, le entregó personalmente las llaves de su nueva vivienda. Antes de que la familia cruzara la puerta por primera vez, un sacerdote bendijo el hogar con agua bendita y elevó una oración por las familias afectadas por el terremoto y por quienes aún esperan la entrega de sus casas.
La escena conmovió a los asistentes. Ana Marina observaba cada rincón de su nuevo hogar mientras abrazaba a sus familiares. Para ella no era únicamente una vivienda. Era la posibilidad de recuperar una vida que había quedado suspendida desde el día de la emergencia.
Su nieta, Lizeth Amaya, no ocultó la emoción."Estamos muy felices porque la abuela ya tiene su casa. Recordar ese día es triste e impactante porque sentimos mucho miedo", relató.
Luego explicó por qué la entrega significa mucho más que una solución habitacional. "Mi abuela está muy feliz porque volvió a tener su casita. Ya tiene su propio espacio como le gusta y volverá a tener su negocio de empanadas. Va a volver a ser la misma".
Y quizás ahí está el verdadero significado de esta historia. La reconstrucción no consiste únicamente en levantar paredes, instalar techos o entregar llaves. También significa recuperar proyectos de vida, rutinas, sueños y pequeñas tradiciones familiares que quedaron atrapadas bajo los escombros.
Para Ana Marina, volver a tener una casa significa volver a tener un lugar donde cocinar, compartir con sus seres queridos y reabrir el negocio de empanadas que durante años hizo parte de su cotidianidad.
Su vivienda es la primera de las 341 que serán construidas para las familias afectadas por el terremoto en Medina y Paratebueno. De ellas, 156 son financiadas por la Gobernación de Cundinamarca con una inversión superior a los 29.000 millones de pesos; otras 145 serán construidas con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y 40 más gracias a las donaciones canalizadas por la Corporación Minuto de Dios.
La entrega de esta primera vivienda también representa uno de los hitos más importantes del proceso de recuperación liderado por la Gobernación de Cundinamarca. Apenas un año después de la emergencia, el departamento logró pasar de la atención humanitaria a la construcción de soluciones definitivas para las familias damnificadas.
Detrás de ese resultado hubo meses de trabajo técnico, caracterización de hogares, revisión predial, gestión de recursos y articulación entre entidades nacionales, departamentales, municipales y aliados privados. El objetivo era claro: cumplirles a las familias que lo perdieron todo y hacerlo en el menor tiempo posible.
Durante el acto, Jorge Emilio Rey destacó que esta vivienda simboliza el comienzo de una nueva etapa para la región. "Lo que hace un año fue una tragedia, hoy comienza a transformarse en esperanza para cientos de familias que esperan volver a tener un hogar", expresó el mandatario.
La reconstrucción también contempla el mejoramiento de 50 viviendas afectadas, la recuperación de las 44 sedes educativas impactadas por el sismo, inversiones en saneamiento básico, infraestructura vial y apoyo al sector agropecuario, dentro de un plan integral que supera los 198.540 millones de pesos.
Mientras Ana Marina recorría su nueva casa, muchos de sus vecinos observaban con ilusión. Algunos imaginaban el día en que recibirán sus propias llaves. Otros recordaban los momentos más difíciles de aquella mañana de junio en la que la tierra no dejó de temblar.
Pero todos compartían la misma sensación. La de estar viendo el comienzo de algo nuevo.
Porque en Santa Cecilia no se entregó solamente una vivienda. Se entregó una señal de esperanza para cientos de familias que durante un año esperaron una oportunidad para volver a empezar.
Y esa esperanza llegó de la mano de una mujer que, con las llaves en sus manos y lágrimas en los ojos, demostró que después de la tragedia también es posible reconstruir la vida.