Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil

Flávio Bolsonaro oficializó el pasado sábado su candidatura a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), con miras a las elecciones del 4 de octubre de 2026. El anuncio se realizó durante una multitudinaria convención del partido, en la que el senador presentó las principales líneas de su propuesta de gobierno.

Durante el evento, Flávio Bolsonaro aseguró que su campaña dará continuidad al proyecto político impulsado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Entre sus principales promesas mencionó una reducción de impuestos, medidas para fortalecer la seguridad y una política de mano dura contra la delincuencia.