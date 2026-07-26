Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil

Flávio Bolsonaro oficializó el pasado sábado su candidatura a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), con miras a las elecciones del 4 de octubre de 2026. El anuncio se realizó durante una multitudinaria convención del partido, en la que el senador presentó las principales líneas de su propuesta de gobierno.
Durante el evento, Flávio Bolsonaro aseguró que su campaña dará continuidad al proyecto político impulsado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Entre sus principales promesas mencionó una reducción de impuestos, medidas para fortalecer la seguridad y una política de mano dura contra la delincuencia.
La convención también estuvo marcada por la proyección de un video generado con inteligencia artificial de Jair Bolsonaro. Además, se transmitieron mensajes de apoyo del presidente de Argentina, Javier Milei, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
La candidatura de Flávio Bolsonaro se oficializa en un escenario político altamente polarizado. El senador buscará consolidar el respaldo del electorado conservador mientras se prepara para disputar la Presidencia frente a otros aspirantes, entre ellos el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará un nuevo mandato.
Con el inicio oficial de la campaña, Brasil entra en una nueva etapa electoral en la que temas como la economía, la seguridad y el rumbo político del país volverán a ocupar el centro del debate nacional.