Cayó alias 'Chalá': el hombre señalado por el crimen del periodista Mateo Pérez

La Policía Nacional capturó en Flandes, Tolima, a alias 'Chalá', señalado por las autoridades de participar en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda. El caso es clave para la investigación por el crimen ocurrido en zona rural de Briceño, Antioquia.

Captura en Tolima

La captura de alias 'Chalá' se produjo en la noche del viernes 12 de junio, en el peaje de Flandes, Tolima, según información entregada por las autoridades. El detenido fue identificado como Jhon Edison Chalá Torrejano, también conocido como Víctor 'Chalá', señalado integrante de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con los reportes conocidos, sobre alias 'Chalá' pesaba una orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. Las autoridades lo ubicaban como uno de los principales cabecillas de una comisión armada con operación en el norte de Antioquia.

La Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia habían ofrecido inicialmente una recompensa por información que permitiera dar con su paradero. Posteriormente, el Ministerio de Defensa elevó el monto hasta 500 millones de pesos, tras señalarlo como uno de los hombres buscados por el caso del periodista Mateo Pérez.

Durante el procedimiento, las autoridades también reportaron la incautación de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, una camioneta y varios celulares. Esos elementos deberán ser incorporados a las investigaciones correspondientes para establecer si tienen relación con otros hechos delictivos atribuidos a la estructura armada.

El caso Mateo Pérez

Mateo Pérez Rueda era director del medio digital El Confidente de Yarumal y realizaba labores periodísticas en el norte de Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa informó que el comunicador desapareció el 5 de mayo mientras hacía reportería en una zona rural de Briceño, donde existe presencia de grupos armados ilegales.

Su cuerpo fue recuperado días después por una comisión humanitaria en zona rural del municipio. Desde entonces, las autoridades han vinculado el caso con el Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura que disputa control territorial en áreas del norte y Bajo Cauca antioqueño.

Según la información oficial, alias 'Chalá' es señalado de haber ordenado y participado en la desaparición y posterior homicidio del comunicador en la vereda Palmichal. Esa atribución, por ahora, corresponde a los señalamientos de las autoridades y deberá ser sustentada ante la justicia.

Antes de su captura, alias 'Chalá' ya había sido mencionado en operativos militares adelantados en Briceño. El Ministerio de Defensa informó en mayo que él y alias Macho Viejo habrían resultado heridos durante una operación contra integrantes de esa estructura armada, aunque lograron salir de la zona.

La captura representa un avance para el proceso, pero no cierra la investigación. El paso siguiente será su judicialización, en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos materiales probatorios y definir los cargos correspondientes. También queda pendiente establecer si otras personas participaron en la desaparición, homicidio o encubrimiento del crimen de Mateo Pérez.

El caso mantiene la atención sobre las condiciones de seguridad del periodismo regional en zonas con presencia de actores armados. Para la familia del comunicador y para las organizaciones de libertad de prensa, la investigación deberá avanzar hasta identificar responsabilidades individuales y redes de apoyo detrás del crimen.