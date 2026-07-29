En el marco de la presentación de los integrantes del equipo de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, se anunció el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La llega de la nueva directora busca transformar la entidad para garantizar que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sea la máxima prioridad nacional.

Para cumplir con este objetivo, Restrepo Cañavera asume la gestión con tareas fundamentales como combatir la corrupción, despolitizar la institución y reducir los procesos burocráticos. Asimismo, liderará un cambio en los esquemas de contratación y en los controles financieros de la entidad.

Entre sus prioridades también destaca la dignificación del trabajo de las madres comunitarias, la revisión de los protocolos para los procesos de adopción, la evaluación de la idoneidad del talento humano y el fortalecimiento de alianzas con organismos internacionales y entidades del Gobierno Nacional en beneficio de los menores.

Perfil y trayectoria profesional

María Carolina Restrepo Cañavera cuenta con más de 30 años de trayectoria en la conducción de operaciones jurídicas, financieras y corporativas de alta complejidad. Llega al sector público tras una destacada carrera en el ámbito privado, donde se desempeñó como asesora de compañías multinacionales, fondos de inversión, grupos empresariales e inversionistas internacionales.

En el ámbito profesional, es socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub (2004-2026). Anteriormente, ejerció como Senior Advisor para Latinoamérica en Geneva Corp. (2000-2003), vicepresidenta de consultoría en Hyperion & XRT CERG Finance (1998-1999) y trabajó en la mesa de dinero de derivados financieros en Helm Financial Services (1997).

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cursó el Business Management Program en Harvard University. Cuenta con especializaciones en Finanzas Corporativas (CESA), Derecho Tributario (Universidad del Rosario), Negociación, Conciliación y Arbitraje (Universidad del Rosario) y Tributación Internacional (Universidad de Santiago de Compostela). Además, realizó un Curso Intensivo en Tributación Internacional en la Universidad Austral, un Diplomado en Business Law en American University y actualmente cursa un Doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

A lo largo de su carrera ha mantenido una vinculación académica como Directora del Centro de Estudios Tributarios y docente en la Pontificia Universidad Javeriana y el CESA, además de impartir clases de posgrado en las universidades de Guayaquil, Murcia y Cartagena.