¿Cuándo se estrena 'María la caprichosa', de Caracol TV? Fecha y hora en televisión

Las noches de Caracol Televisión reciben María la caprichosa, una producción de ficción inspirada en la vida de la lideresa afrocolombiana Pérxides María Roa Borja, cuya lucha transformó las condiciones laborales de miles de trabajadoras del servicio doméstico en Colombia.

La serie está basada en uno de los relatos del libro Soñar lo imposible, escrito por la exministra de Cultura Paula Moreno, quien también es la creadora de la idea original.

¿Cuándo se estrena María la caprichosa por Caracol Televisión?

Con un total de 64 episodios se estrena este martes 4 de agosto, este drama biográfico narra una historia de resiliencia, superación y justicia social, mostrando el camino de una mujer que logró convertir las dificultades de su vida en una causa colectiva que terminó impulsando importantes cambios para el país.

¿De qué se trata María la caprichosa?

La historia comienza en el Apartadó de la década de los 80, una región marcada por la violencia y el conflicto armado. Allí crece María, una joven que sueña con convertirse en maestra y construir un futuro diferente. Sin embargo, sus planes cambian drásticamente cuando presencia el asesinato de su hermana y, poco tiempo después, enfrenta un embarazo a los 14 años.

Ante la necesidad de sacar adelante a su hijo, María se ve obligada a trabajar como empleada doméstica, un oficio en el que experimenta la discriminación, la desigualdad y las difíciles condiciones laborales que enfrentaban muchas mujeres en esa época.

A pesar de los obstáculos, el respaldo permanente de su padre le da la fuerza para seguir adelante. Con valentía toma una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar temporalmente a su hijo para buscar mejores oportunidades en Medellín, donde inicia un proceso de transformación personal que la llevará a convertirse en una reconocida líder social.

La producción retrata cómo María organizó a las trabajadoras domésticas y participó activamente en la defensa de sus derechos, contribuyendo a las luchas que impulsaron la Ley 1788 de 2016, norma que reconoció el derecho a la prima de servicios para quienes trabajan en el servicio doméstico.