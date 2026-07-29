La música electrónica internacional está de luto tras la muerte de Vincent Belorgey, conocido artísticamente como Kavinsky. El DJ y productor francés fue encontrado sin vida en su domicilio de París a los 50 años, según confirmaron las autoridades francesas, que abrieron una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Los primeros reportes indican que no se hallaron indicios de un hecho criminal, aunque la pesquisa continúa.

Kavinsky se convirtió en una figura de culto dentro del género synthwave gracias a su propuesta inspirada en la estética de los años 80, los videojuegos y el cine de acción. Sin embargo, su salto definitivo a la fama llegó en 2011, cuando su tema Nightcall fue elegido para abrir la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling. La canción se transformó rápidamente en un clásico de la electrónica y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, el artista francés lanzó los álbumes OutRun (2013) y Reborn (2022), trabajos que consolidaron su influencia dentro de la escena electrónica contemporánea. También colaboró con destacados músicos y fue considerado uno de los exponentes más representativos de la llamada French Touch, movimiento que proyectó a artistas franceses a nivel internacional.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una nueva versión de Nightcall junto a Phoenix y Angèle. Esa presentación devolvió el tema a la conversación global y permitió que una nueva generación descubriera su música.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas reacciones entre artistas, seguidores y autoridades culturales de Francia, que destacaron el impacto de su obra en la evolución de la música electrónica. Aunque las investigaciones siguen en curso, el legado de Kavinsky permanece vigente gracias a un sonido que marcó una época y a una canción que continúa siendo un referente para millones de aficionados alrededor del mundo.