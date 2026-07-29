Paola Turbay fue víctima de un robo durante sus vacaciones: esto fue lo que ocurrió

Lo que debía ser un viaje de descanso terminó convirtiéndose en una experiencia difícil para Paola Turbay. La actriz colombiana reveló que fue víctima de un robo mientras disfrutaba de unas vacaciones, un hecho que la tomó por sorpresa y que compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

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Según contó, delincuentes aprovecharon un momento de descuido para ingresar al lugar donde se encontraba hospedada y hurtar varias de sus pertenencias.

Entre los objetos robados había elementos de gran valor económico y sentimental, lo que hizo aún más difícil la situación.

Aunque el episodio generó preocupación, Turbay aseguró que lo más importante es que tanto ella como las personas que la acompañaban resultaron ilesas.

La actriz reconoció que el impacto emocional fue fuerte, pero agradeció que el hecho no pasara a mayores.

A través de su testimonio, también aprovechó para hacer un llamado a quienes viajan durante la temporada de vacaciones para que extremen las medidas de seguridad y permanezcan atentos a sus pertenencias, incluso cuando se encuentren en destinos considerados tranquilos.