El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que la ceremonia de posesión está prevista para el próximo 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

El anuncio se conoció mientras el Congreso termina de tramitar el traslado de la sesión solemne a la capital del Valle del Cauca y los organizadores preparan la logística y el proceso de acreditación.

El mensaje completo del equipo de De la Espriella

🔴 Información importante 🔴 Buenas tardes. Les informamos que nos encontramos ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión. Les agradecemos abstenerse de replicar información que no provenga de los canales oficiales de nuestro equipo, con el propósito de evitar la difusión de información falsa o inexacta. En los próximos días compartiremos el instructivo completo para el proceso de acreditación, así como toda la información logística correspondiente. Por el momento, les confirmamos que la ceremonia de posesión se llevará a cabo en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, a las 3:00 p. m. Agradecemos su paciencia, comprensión y colaboración. Muy pronto les estaremos enviando toda la información oficial.

El equipo del presidente electo pidió evitar la difusión de datos que no hayan sido publicados en sus canales oficiales y señaló que próximamente dará a conocer las indicaciones para periodistas, invitados y demás asistentes.

El Senado debe completar el trámite

La Cámara de Representantes aprobó el martes 28 de julio la realización de la posesión en Cali, con 117 votos por el sí y 7 por el no. Sin embargo, el Senado también debe autorizar el cambio, debido a que su decisión anterior permitía sesionar en el departamento del Cauca y no específicamente en la capital vallecaucana.

La Presidencia del Senado había informado que la nueva proposición sería sometida a consideración de la plenaria. Mientras se completa ese trámite, el equipo de De la Espriella continúa preparando la ceremonia en la Arena USC.