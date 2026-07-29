Caso UNGRD: Senado rechaza petición de Wadith Manzur para posesionarse desde la cárcel

La Secretaría General del Senado negó las alternativas presentadas por el congresista electo Wadith Manzur, quien buscaba posesionarse de manera virtual o desde el lugar donde permanece recluido por el caso de la UNGRD.

El secretario general de la corporación, Diego González, concluyó que no existe una norma que permita realizar el acto mediante una conexión remota ni trasladar a las autoridades del Senado hasta la Escuela de Carabineros de la Policía, donde está privado de la libertad.

Manzur fue elegido senador por el Partido Conservador para el periodo 2026-2030, pero no participó en la instalación del Congreso realizada el 20 de julio. Posteriormente solicitó que el juramento se recibiera desde su sitio de reclusión o mediante herramientas virtuales.

El juramento debe realizarse ante el Senado

En su respuesta, la Secretaría General explicó que las normas que permiten utilizar herramientas tecnológicas en procedimientos legislativos están destinadas al funcionamiento de las sesiones y los trámites del Congreso, pero no regulan la posesión de sus integrantes.

La Ley 5 de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, establece que los legisladores presentes deben prestar juramento durante la instalación. Quienes se incorporen posteriormente tienen que hacerlo ante el presidente de la cámara a la que pertenecen.

El concepto también señaló que la ceremonia debe cumplirse en el marco institucional de la respectiva corporación. Para sustentar esa posición, citó el artículo 140 de la Constitución, según el cual el Congreso tiene su sede en Bogotá, aunque las cámaras pueden acordar su traslado bajo determinadas circunstancias.

El Senado también retomó un concepto del Consejo de Estado que define la posesión de los congresistas como una ceremonia solemne y exige que quienes ingresen después del 20 de julio presten juramento ante el presidente de su respectiva cámara.

¿Qué pasará con la curul de Manzur?

La negativa del Senado no representa por sí misma una decisión sobre la eventual pérdida de investidura de Manzur. La Ley 5 establece como causal no tomar posesión dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras, pero contempla una excepción cuando exista fuerza mayor.

Si se presenta una acción por el incumplimiento de ese plazo, corresponderá al Consejo de Estado determinar si la privación de la libertad constituye una causa que justifique que el senador electo no haya podido posesionarse.

Manzur permanece recluido desde el 11 de marzo de 2026. Ese día, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó por el presunto delito de cohecho impropio y le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Según la Corte, Manzur y otros congresistas habrían aceptado ofrecimientos para comprometer sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio del impulso de contratos y obras vinculadas con la UNGRD. El proceso se encuentra en etapa judicial y no existe una condena en firme.