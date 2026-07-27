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Rafael Acevedo ganó las elecciones atípicas de Tunja

El arquitecto Rafael Guillermo Acevedo Pedroza fue elegido como nuevo alcalde de Tunja en las elecciones atípicas realizadas este domingo 26 de julio. El candidato de la Alianza Social Independiente (ASI) obtuvo 10.758 votos
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Rafael Acevedo superó por 1.541 votos a Yamir Oswaldo López Peña, quien alcanzó 9.217 apoyos (21,22 %). En la jornada atípica por la alcaldía de Tunja, en la que participaron 43.870 ciudadanos, lo que representó una participación cercana al 30,7 % del censo electoral habilitado.

El nuevo mandatario llega al cargo tras las elecciones extraordinarias convocadas luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del exalcalde Mikhail Krasnov por una inhabilidad relacionada con la celebración de contratos con entidades públicas antes de los comicios de 2023.

Rafael Acevedo es arquitecto de profesión, nació en Guacamayas (Boyacá) y desde niño se radicó en Tunja. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como secretario de Infraestructura de la capital boyacense y diputado de la Asamblea de Boyacá. Además, ya había aspirado a la Alcaldía de Tunja en 2019.

Durante su campaña aseguró que enfocará su administración en el ordenamiento territorial, el fortalecimiento de la infraestructura y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad durante los 17 meses que restan del actual periodo constitucional.

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