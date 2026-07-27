Más de 300.000 evacuados por incendios en Francia y España: esto se sabe

Más de 300.000 personas han sido evacuadas por los incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y varias zonas del centro y el este de España.

Los principales focos se encuentran en el departamento francés de Gironda, cerca de la ciudad de Burdeos, y en las provincias españolas de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón.

El fuego se acerca a Burdeos

En Francia, unas 250.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas. La mayoría de las evacuaciones se concentra en Gironda, en la región de Nueva Aquitania, donde las llamas avanzaron cerca del área metropolitana de Burdeos, en el suroeste del país.

También se registran incendios en Las Landas, departamento ubicado al sur de Gironda, así como en Var, Tarn, Alta Córcega y Altos Alpes.

El principal incendio todavía no ha sido controlado, aunque las autoridades reportaron una reducción temporal de su avance. Desde comienzos de 2026, cerca de 115.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego en Francia.

Incendios en el centro y el este de España

En España, más de 76.000 personas han sido evacuadas y otras 30.000 permanecen confinadas.

Uno de los mayores incendios se registra en Ávila, provincia de la comunidad autónoma de Castilla y León, ubicada al oeste de Madrid. Las llamas han afectado más de 50.000 hectáreas.

También permanecen activos focos en la Comunidad de Madrid y en Toledo, al sur de la capital española, además de Castellón, provincia situada en la costa oriental del país.

La Unión Europea activó su Mecanismo de Protección Civil y envió aeronaves, vehículos y personal para apoyar las labores de extinción. Las autoridades mantienen la alerta por el aumento de las temperaturas y los cambios en la dirección del viento.

¿Qué provocó los incendios?

En Francia, la investigación preliminar indica que el incendio de Gironda, iniciado el 22 de julio cerca de la localidad de Saumos, se habría originado accidentalmente durante trabajos de limpieza de vegetación realizados bajo una línea eléctrica. La causa definitiva continúa siendo investigada por la Fiscalía de Burdeos.

En España, la Guardia Civil detuvo a un hombre e investiga a otro por el incendio de Ávila, provincia situada al oeste de Madrid. Los investigadores creen que una chispa producida por maquinaria pesada, utilizada en una zona donde estaba prohibida por el riesgo de fuego, pudo iniciar las llamas.

Las causas de los demás focos no han sido establecidas de manera conjunta y son analizadas por separado.

Calor, sequedad y viento extendieron las llamas

Aunque los puntos de ignición pueden tener origen humano o accidental, las autoridades señalan que las altas temperaturas, la falta de lluvias, la vegetación seca y los cambios de dirección del viento aceleraron la propagación.

En Gironda, el incendio generó una gran nube de humo y fuego capaz de producir rayos, algunos de los cuales iniciaron nuevos focos. En España, los bomberos también reportaron incendios con avances rápidos que dificultaron el trabajo directo sobre las llamas.

Los equipos de emergencia intentan controlar los frentes activos antes de un nuevo aumento de las temperaturas previsto para esta semana.