Capturan en Bogotá a ciudadano francés buscado por la Interpol

Un ciudadano francés requerido por la justicia de su país mediante una circular roja de Interpol fue ubicado y capturado en Bogotá luego de que los sistemas de información de Migración Colombia detectaran una alerta internacional en su contra por los delitos de sustracción de menor fuera del territorio francés y falsedad en documento administrativo.

El procedimiento se llevó a cabo en un hotel ubicado en el sector de Quintaparedes, a pocas cuadras de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, donde el extranjero fue localizado por oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Andina de Bogotá.

Según informó la autoridad migratoria, la operación se realizó de manera conjunta con Interpol, luego de que los funcionarios confirmaran la vigencia de la orden de captura internacional emitida por las autoridades judiciales francesas.

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Una vez verificada la información, el ciudadano extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten los trámites judiciales y administrativos correspondientes en el marco de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó que el caso evidencia la eficacia de los sistemas de control migratorio implementados por la entidad para detectar personas con requerimientos judiciales internacionales.

“Este resultado evidencia la efectividad de nuestros sistemas de información para detectar ciudadanos extranjeros con requerimientos judiciales internacionales. Desde Migración Colombia seguimos fortaleciendo los controles migratorios y la articulación con organismos nacionales e internacionales para garantizar que nuestro país no sea utilizado como refugio por personas que intentan evadir la justicia”, afirmó la funcionaria.

De acuerdo con la entidad, la alerta que permitió la localización del ciudadano francés se generó tras el cruce de información en las bases de datos migratorias y los sistemas de cooperación policial internacional, lo que permitió activar el operativo de verificación en el lugar donde se hospedaba el extranjero.

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Las autoridades no revelaron la identidad del capturado ni mayores detalles del caso por tratarse de un proceso en curso y por las restricciones propias de los procedimientos judiciales internacionales.

Migración Colombia también informó que durante lo corrido de 2026 sus sistemas han permitido identificar cerca de 40 alertas relacionadas con infracciones a la normatividad migratoria y requerimientos judiciales en diferentes regiones del país.

Estas detecciones se han registrado principalmente en Bogotá y en departamentos como Boyacá, Caquetá, Huila y Tolima.

Como resultado de estas alertas, las autoridades han logrado efectuar varias capturas por órdenes judiciales internacionales y ejecutar más de diez expulsiones de ciudadanos extranjeros que tenían medidas migratorias vigentes en el país.