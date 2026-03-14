Denuncian robo de computadores en escrutinios de Corferias y piden reconteo

La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció el hurto de tres computadores portátiles en el lugar donde se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales en Bogotá. El hecho se registró en el pabellón 8, primer nivel del recinto ferial Corferias, donde funcionan varias subcomisiones encargadas del proceso de revisión y consolidación de los resultados electorales.

De acuerdo con la entidad, el robo ocurrió en la subcomisión escrutadora 11.24, correspondiente al sector de Suba Tibabuyes. En ese punto se encontraban los equipos utilizados por los funcionarios y los jueces de la República que integran la comisión encargada de verificar las actas y resultados provenientes de las mesas de votación.

Según el reporte oficial, dos de los equipos hurtados pertenecen a los jueces de la República que participan en el proceso de escrutinio y eran de uso personal. El tercer computador es propiedad de la Registraduría. Tras percatarse de la desaparición de los dispositivos, tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad procedieron a interponer de inmediato la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional de Colombia.

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Las autoridades iniciaron las primeras acciones investigativas con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el hurto y dar con los responsables. Entre las medidas se contempla la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de las personas que se encontraban en el lugar en el momento del incidente.

La Registraduría explicó que, aunque se trata de un hecho lamentable ocurrido en medio del proceso electoral, la situación no pone en riesgo la integridad ni la seguridad de la información correspondiente a los escrutinios. La entidad aseguró que los datos electorales no se almacenan de manera exclusiva en estos dispositivos.

“Los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, que opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad”, indicó la institución en un comunicado dirigido a la opinión pública. Este sistema centralizado permite que la información esté protegida y respaldada, independientemente de los equipos utilizados por los funcionarios durante el proceso.

Asimismo, la Registraduría recordó que el escrutinio es un procedimiento público y transparente en el que participan jueces, delegados de partidos políticos y organismos de control, lo que garantiza la vigilancia permanente de los resultados electorales.

El organismo electoral reiteró su compromiso con la transparencia del proceso democrático y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Mientras avanzan las investigaciones, el proceso de escrutinios en Corferias continúa con normalidad bajo la supervisión de las autoridades electorales y judiciales.

Las autoridades esperan que en las próximas horas se puedan conocer nuevos detalles que permitan identificar a los responsables del robo y recuperar los equipos sustraídos. Entretanto, la Registraduría insistió en que la seguridad de la información electoral se mantiene intacta.