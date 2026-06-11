El Senado aprobó en último debate la Ley Nuclear, una norma que crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear y regula el uso civil de tecnologías nucleares en Colombia. La decisión importa porque cambia las reglas para sectores como salud, investigación, agricultura, ambiente y energía.

Una agencia para vigilar el uso nuclear

Colombia quedó a la espera de la sanción presidencial de la Ley Nuclear, luego de que el proyecto superara su cuarto debate en la plenaria del Senado. La iniciativa establece un marco legal para regular actividades relacionadas con radiaciones ionizantes, materiales nucleares y materiales radiactivos en el país.

El principal cambio será la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, entidad que tendrá funciones de regulación, inspección, licenciamiento, vigilancia y sanción sobre instalaciones y actividades que utilicen este tipo de tecnologías. Su tarea será verificar que los usos nucleares se mantengan dentro de fines pacíficos y bajo estándares de seguridad.

Hasta ahora, Colombia tenía competencias distribuidas entre distintas entidades, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía y autoridades del sector salud. La nueva ley busca ordenar esa estructura institucional y reducir la dispersión regulatoria en un sector que ya tiene aplicaciones en medicina, industria, investigación y control ambiental.

La norma no significa que Colombia vaya a construir de inmediato una planta nuclear. Ese es uno de los puntos que puede generar confusión. El país ya cuenta con un reactor nuclear de investigación, el IAN-R1, ubicado en Bogotá y operado por el Servicio Geológico Colombiano, pero no se usa para producir electricidad. Su potencia es baja y su finalidad es científica y académica.

Salud, agro y energía: los usos que abre la ley

Uno de los efectos más relevantes está en la medicina nuclear. El Ministerio de Minas y Energía ha señalado que Colombia no produce actualmente radioisótopos para usos médicos e industriales, por lo que depende de importaciones para diagnósticos y tratamientos especializados.

Con el nuevo marco, el país podrá avanzar en la producción nacional de radiofármacos, insumos usados en procedimientos de diagnóstico y tratamiento, incluidos servicios asociados a cáncer. La ley, sin embargo, no produce esos insumos por sí sola: crea las condiciones regulatorias para que el Estado y los actores autorizados puedan desarrollar esas capacidades.

La norma también contempla aplicaciones en agricultura, como mejoramiento de semillas, control de plagas, detección de patógenos e inocuidad alimentaria. En materia ambiental, las tecnologías nucleares pueden apoyar el monitoreo de recursos naturales, la gestión de materiales radiactivos y el seguimiento de contaminantes.

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En el plano energético, la ley deja una base institucional para que Colombia evalúe en el futuro alternativas de energía nuclear dentro de sus discusiones de seguridad energética y descarbonización. Esa posibilidad dependerá de estudios técnicos, decisiones regulatorias, análisis de costos, licenciamiento ambiental y definiciones de política pública.

El siguiente paso será la sanción presidencial. Después, el Gobierno deberá reglamentar la operación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, definir su estructura, sus competencias prácticas y los procedimientos para licencias, inspecciones y control de riesgos.