La ciudad de Coral Gables negó el permiso especial para realizar la segunda vuelta presidencial colombiana en el Consulado de Colombia en Miami. La votación será trasladada al Watsco Center de la Universidad de Miami, según una carta del jefe de Policía local.

Coral Gables negó el permiso al Consulado

La segunda vuelta presidencial colombiana tendrá un cambio de sede para los votantes habilitados en Miami, Estados Unidos. La ciudad de Coral Gables informó que no aprobará el permiso especial requerido para realizar la jornada electoral en las instalaciones del Consulado General de Colombia.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 10 de junio de 2026 y firmada por Edward Hudak, jefe de Policía de Coral Gables. El documento fue dirigido a Óscar Fernando Marmolejo Roldán, cónsul general de Colombia en Miami.

Según la comunicación, la medida se tomó después de revisar las condiciones de seguridad pública, tráfico, manejo de multitudes, acceso de emergencia y operación urbana observadas durante la primera vuelta presidencial. La autoridad local también tuvo en cuenta las proyecciones de participación para el periodo de votación programado entre el 15 y el 21 de junio.

El Departamento de Policía señaló que, durante la primera ronda, se registraron filas extensas y concentraciones de votantes en calles públicas cercanas al Consulado. De acuerdo con la carta, esas condiciones generaron afectaciones en el tráfico, preocupaciones por la seguridad peatonal e impactos operativos que excedieron la capacidad segura del lugar.

La ciudad también citó normas locales de zonificación, uso del suelo y permisos. Según el documento, Coral Gables exige revisión y aprobación para actividades que puedan superar la ocupación segura de una instalación o afectar la circulación peatonal, vehicular y el acceso de servicios de emergencia en zonas comerciales y empresariales.