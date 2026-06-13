Del negro al rosado: la batalla de Adidas, Nike y Puma que también se juega en el Mundial

Durante décadas los futbolistas utilizaron guayos negros. Eran discretos, elegantes y prácticamente iguales. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Basta ver cualquier partido del Mundial para encontrar jugadores corriendo con botines rosados, amarillos fluorescentes, verdes neón o plateados. El cambio no es casualidad. Detrás hay una estrategia multimillonaria en la que Adidas, Nike y Puma compiten por algo más valioso que un gol: la atención del público.

El rosado se convirtió en uno de los colores favoritos de las grandes marcas porque destaca más que cualquier otro en televisión, fotografías y redes sociales. En un torneo donde cada imagen puede convertirse en viral, lograr que un jugador sea identificado en segundos representa una ventaja comercial enorme.

La apuesta ha sido tan exitosa que los guayos dejaron de ser un elemento deportivo para convertirse en una pieza de identidad personal. Así como los basquetbolistas tienen zapatillas exclusivas o los pilotos de Fórmula 1 utilizan diseños personalizados, los futbolistas han encontrado en los botines una forma de construir marca propia.