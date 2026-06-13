Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, murió en un ataque anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su nombre estaba ligado a la expansión del Tren de Aragua, una estructura criminal nacida en Venezuela y extendida por varios países.

El operativo que confirmó su muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes 12 de junio que fuerzas del Comando Sur realizaron un ataque en el que murió Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que la muerte fue confirmada durante la operación.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela también informó que hubo enfrentamientos con integrantes de estructuras criminales y que la acción contó con apoyo tecnológico e intercambio de información de inteligencia entre autoridades de ambos países.

‘Niño Guerrero’ durante años fue señalado como el principal líder del Tren de Aragua, una organización que pasó de operar dentro de una cárcel venezolana a tener presencia en países como Colombia, Perú y Chile.

De Tocorón a una red transnacional

El nombre de ‘Niño Guerrero’ quedó ligado al penal de Tocorón, en el estado Aragua. Allí cumplía una condena y, según investigaciones y autoridades de varios países, consolidó el control de una estructura que operaba dentro y fuera de la prisión.

Bajo su mando, Tocorón dejó de ser solo un centro penitenciario y funcionó como base de operaciones del Tren de Aragua. Reportes sobre la cárcel describieron la existencia de espacios como piscina, discoteca, restaurantes y otras instalaciones que reflejaban el nivel de control que la organización tenía dentro del penal.

En septiembre de 2023, las autoridades venezolanas realizaron una operación para retomar el control de Tocorón. Sin embargo, ‘Niño Guerrero’ escapó junto con otros integrantes de la organización. Desde entonces, su paradero se convirtió en un asunto de interés para agencias de seguridad de varios países.

Antes de su muerte, Estados Unidos lo había señalado formalmente. En diciembre de 2025, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra ‘Niño Guerrero’ por su presunto papel en delitos relacionados con crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, armas y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses también ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura o condena.

El Tren de Aragua es señalado por delitos como extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, secuestro, narcotráfico y homicidios por encargo. Su expansión regional ha sido asociada con rutas migratorias y con la instalación de células criminales en distintos países de América Latina.

La muerte de ‘Niño Guerrero’ no cierra por sí sola las investigaciones contra la organización. Lo que sigue dependerá de los reportes oficiales sobre el operativo, la identificación de otros integrantes de la red y las decisiones que tomen los países donde el Tren de Aragua mantiene presencia o investigaciones abiertas.