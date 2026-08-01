La primera dama no ocultó su emoción al encontrarse con Ricardo Arjona

Ricardo Arjona volvió a captar la atención del público, aunque esta vez no fue por un nuevo álbum o una gira internacional. El cantante guatemalteco protagonizó un encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, quien se convertirá en la próxima primera dama del país.

Las imágenes de la reunión comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde despertaron el interés de seguidores del artista y de la pareja presidencial.

Durante el encuentro predominó un ambiente cálido y cercano. La pareja presidencial tuvo la oportunidad de conversar y compartir con el intérprete de éxitos como 'Mujeres', 'Historia de taxi', 'Señora de las cuatro décadas' y 'Fuiste tú', uno de los cantautores más reconocidos de la música en español.

¿Cómo fue el encuentro de la primera dama con Ricardo Arjona?

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la reacción de Ana Lucía Pineda. La próxima primera dama dejó ver su admiración por Ricardo Arjona y no ocultó la emoción de conocerlo personalmente, protagonizando un auténtico momento de fan que quedó registrado en varias fotografías.