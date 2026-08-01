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La primera dama no ocultó su emoción al encontrarse con Ricardo Arjona

Ricardo Arjona compartió un encuentro con Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda en la gira de conciertos del guatemalteco en Bogotá.
Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda
Créditos:
Instagram

Ricardo Arjona volvió a captar la atención del público, aunque esta vez no fue por un nuevo álbum o una gira internacional. El cantante guatemalteco protagonizó un encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, quien se convertirá en la próxima primera dama del país. 

Las imágenes de la reunión comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde despertaron el interés de seguidores del artista y de la pareja presidencial.

Durante el encuentro predominó un ambiente cálido y cercano. La pareja presidencial tuvo la oportunidad de conversar y compartir con el intérprete de éxitos como 'Mujeres', 'Historia de taxi', 'Señora de las cuatro décadas' y 'Fuiste tú', uno de los cantautores más reconocidos de la música en español.

¿Cómo fue el encuentro de la primera dama con Ricardo Arjona?

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la reacción de Ana Lucía Pineda. La próxima primera dama dejó ver su admiración por Ricardo Arjona y no ocultó la emoción de conocerlo personalmente, protagonizando un auténtico momento de fan que quedó registrado en varias fotografías.

Las imágenes reflejaron la alegría con la que saludó al artista y compartió algunos minutos con él, un gesto que rápidamente fue destacado por los usuarios en redes sociales, quienes resaltaron la naturalidad del encuentro.

Por su parte, Abelardo de la Espriella también disfrutó de la reunión con el cantante en un ambiente relajado, mostrando una faceta más cercana mientras avanza la cuenta regresiva para asumir la Presidencia de Colombia.

Aunque no trascendieron detalles sobre la conversación entre los tres, el encuentro fue descrito como un momento especial y cordial. 

Ricardo Arjona
Ana Lucía Pineda
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