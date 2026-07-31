Ester Expósito rompe el silencio sobre Mbappé y anuncia acciones legales

La actriz española Ester Expósito decidió poner un alto a las especulaciones que han rodeado su vida sentimental.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la protagonista de Élite anunció que emprenderá medidas legales contra las personas o medios que difundan información falsa o difamatoria sobre su presunta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.

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En el documento, la intérprete manifestó que durante los últimos meses ha sido objeto de rumores que, según afirmó, carecen de fundamento y afectan tanto su imagen pública como su entorno personal.

Por esa razón, aseguró que recurrirá a las vías judiciales para proteger su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Las especulaciones sobre un supuesto romance entre Ester Expósito y el delantero del Real Madrid han tomado fuerza desde que ambos fueron relacionados en diferentes publicaciones y redes sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que mantengan una relación sentimental.