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Ester Expósito rompe el silencio sobre Mbappé y anuncia acciones legales

Ester Expósito anunció que tomará medidas legales contra quienes difamen su presunta relación con Kylian Mbappé y difundan información falsa sobre su vida privada.
Ester Expósito
Créditos:
Instagram

La actriz española Ester Expósito decidió poner un alto a las especulaciones que han rodeado su vida sentimental. 

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la protagonista de Élite anunció que emprenderá medidas legales contra las personas o medios que difundan información falsa o difamatoria sobre su presunta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.

En el documento, la intérprete manifestó que durante los últimos meses ha sido objeto de rumores que, según afirmó, carecen de fundamento y afectan tanto su imagen pública como su entorno personal.

 Por esa razón, aseguró que recurrirá a las vías judiciales para proteger su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Las especulaciones sobre un supuesto romance entre Ester Expósito y el delantero del Real Madrid han tomado fuerza desde que ambos fueron relacionados en diferentes publicaciones y redes sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que mantengan una relación sentimental.

La actriz también cuestionó la difusión de contenidos manipulados y versiones sin verificar, señalando que este tipo de prácticas contribuyen a la desinformación y generan un impacto negativo en la vida de las personas involucradas.

Con este pronunciamiento, Ester Expósito dejó claro que no permanecerá en silencio frente a quienes difundan rumores o intenten dañar su reputación. Su decisión busca frenar la propagación de información falsa y sentar un precedente sobre la responsabilidad que implica publicar contenidos relacionados con la vida privada de las figuras públicas.

El anuncio ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron la decisión de la actriz y destacaron la importancia de combatir la desinformación y proteger la privacidad, especialmente en una época en la que los rumores pueden viralizarse rápidamente a través de las redes sociales.

Kylian Mbappé
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