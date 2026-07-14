Kylian Mbappé continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026. El delantero francés no solo acapara titulares por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino también por los constantes rumores sobre su vida sentimental.
En medio del campeonato, muchos seguidores se han preguntado por qué su pareja no ha sido vista apoyándolo desde las tribunas.
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La mujer con la que ha sido vinculado el atacante francés es la actriz española Ester Expósito, una de las figuras más populares del entretenimiento en Europa y Latinoamérica gracias a su participación en la exitosa serie Élite.
Desde hace varios meses, ambos han protagonizado rumores de una relación que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, ha despertado el interés de la prensa internacional.
Las especulaciones comenzaron luego de que ambos coincidieran en la Semana de la Moda de Madrid, donde fueron vistos compartiendo en distintos eventos. Desde entonces, diferentes apariciones públicas y versiones de medios especializados han fortalecido la idea de que mantienen una relación sentimental.
Sin embargo, durante el Mundial 2026, Ester Expósito ha llamado la atención por su ausencia en los estadios. Mientras otras parejas de futbolistas acompañan a sus seres queridos durante el torneo, la actriz española ha permanecido alejada del evento deportivo.
De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, la razón principal es que Expósito se encuentra concentrada en sus compromisos profesionales. Además, en anteriores entrevistas ha reconocido que no es una gran aficionada al fútbol, por lo que prefiere mantenerse enfocada en su carrera artística.
A pesar de ello, la actriz continúa siendo una de las celebridades más influyentes de España, con millones de seguidores en redes sociales y una agenda llena de proyectos para cine, televisión y plataformas de streaming.
Mientras tanto, Mbappé mantiene toda su atención en el objetivo de conquistar el título mundial con Francia. Aunque la pareja ha optado por mantener un perfil reservado sobre su vida privada, la ausencia de Ester Expósito en el Mundial sigue siendo uno de los temas que más curiosidad despierta entre los seguidores del futbolista y los aficionados al espectáculo.