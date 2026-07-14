Kylian Mbappé continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026. El delantero francés no solo acapara titulares por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino también por los constantes rumores sobre su vida sentimental.

En medio del campeonato, muchos seguidores se han preguntado por qué su pareja no ha sido vista apoyándolo desde las tribunas.

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La mujer con la que ha sido vinculado el atacante francés es la actriz española Ester Expósito, una de las figuras más populares del entretenimiento en Europa y Latinoamérica gracias a su participación en la exitosa serie Élite.

Desde hace varios meses, ambos han protagonizado rumores de una relación que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, ha despertado el interés de la prensa internacional.

Las especulaciones comenzaron luego de que ambos coincidieran en la Semana de la Moda de Madrid, donde fueron vistos compartiendo en distintos eventos. Desde entonces, diferentes apariciones públicas y versiones de medios especializados han fortalecido la idea de que mantienen una relación sentimental.