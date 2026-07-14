La cuenta regresiva para el Festival Cordillera 2026 ya comenzó. El evento, que celebrará su quinta edición los próximos 12 y 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, reveló la distribución oficial de artistas por día, una noticia que permitirá a los asistentes decidir si disfrutarán de todo el fin de semana o si asistirán únicamente a la jornada de su preferencia.
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Con un cartel que reúne a grandes exponentes del rock, el pop, el reggae, la salsa y la música urbana, el festival vuelve a apostar por una programación que exalta los sonidos latinoamericanos y en español, combinando artistas legendarios con nuevas figuras que hoy marcan tendencia en la industria musical.
Entre los principales invitados de esta edición destacan Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Kany García, Sean Paul y el colombiano Beéle, quienes lideran un cartel pensado para reunir a varias generaciones en uno de los eventos musicales más importantes del país.
¿Qué artistas se presentan por días en el Festival Cordillera?
La programación del sábado 12 de septiembre estará encabezada por Andrés Calamaro, Beéle y Sean Paul. Ese día también subirán al escenario Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Neloa Piña, Paula Pera, Kei Linch y The Latin Brothers.
Por su parte, el domingo 13 de septiembre tendrá como grandes protagonistas a Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda y Kany García. La jornada también contará con las presentaciones de Panteón Rococó, Bonka, Mägo de Oz, Tan Biónica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo, Los Amigos Invisibles, Doctor Krápula, Dante Spinetta, Los de Adentro, Los Estrambóticos, Árbol de Ojos, Flor de Lava y Briela Ojeda.
Desde su creación, el Festival Cordillera se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes de Colombia, gracias a una propuesta que celebra la diversidad de los ritmos latinoamericanos y reúne en un mismo escenario a artistas de distintos géneros y generaciones.
Con este anuncio, la organización da un paso más hacia una edición que promete convertirse en una de las más memorables del festival, ofreciendo dos jornadas cargadas de música en vivo, nostalgia y nuevas propuestas para miles de asistentes que se darán cita en Bogotá durante septiembre.