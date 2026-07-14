La cuenta regresiva para el Festival Cordillera 2026 ya comenzó. El evento, que celebrará su quinta edición los próximos 12 y 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, reveló la distribución oficial de artistas por día, una noticia que permitirá a los asistentes decidir si disfrutarán de todo el fin de semana o si asistirán únicamente a la jornada de su preferencia.

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Con un cartel que reúne a grandes exponentes del rock, el pop, el reggae, la salsa y la música urbana, el festival vuelve a apostar por una programación que exalta los sonidos latinoamericanos y en español, combinando artistas legendarios con nuevas figuras que hoy marcan tendencia en la industria musical.

Entre los principales invitados de esta edición destacan Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Kany García, Sean Paul y el colombiano Beéle, quienes lideran un cartel pensado para reunir a varias generaciones en uno de los eventos musicales más importantes del país.